MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Sivasspor

Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Konuk takımın maça beyaz formayla başlayıp, 90 dakikayı da aynı formayla tamamlaması televizyondan mücadeleyi izleyenlere zorluk çıkardı. Beyaz zemin üzerinde oynanan karşılaşmada Sivassporlu oyuncular zaman zaman TV’den seçilemedi.

Karşılaşmada Başakşehir’in tek golünü 38. dakikada duran toptan Aleksic kaydederken, Sivasspor’un golü de 42. dakikada Gradel’in asistinde Hakan Arslan’dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 23’er puanla tamamladı.

Ligin 20. haftasında Başakşehir, Salı günü Kayserispor ile deplasmanda; Sivasspor ise Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

M. Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 75), İrfan Can Kahveci (Gulbrandsen dk. 75), Aleksic, Deniz Türüç (Leo Duarte dk. 90+4), Demba Ba (Giuliano dk. 85), Crivelli

Yedekler: Muhammed, Uğur Uçar, Cumali Sertel, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Isaac Cofie dk. 90+5), Fayçal Fajr (Samba Camara dk. 90), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Arouna Kone dk. 70), Max Gradel (Casimir Ninga dk. 90), Yatabare

Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Ahmet Oğuz, Kayode, Jorge Felix

Teknik Direkör: Rıza Çalımbay

Goller: Aleksic (dk. 38) (M. Başakşehir), Hakan Arslan (dk. 42) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Robin Yalçın, Appindangoye (DG Sivasspor)