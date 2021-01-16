Göztepe 6 hafta sonra Konya’da kazandı: 2-3

Süper Lig’in istikrarsız iki takımı Göztepe ve Konyaspor, 19. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynana maçta ilk gol 17. dakikada Marko Mihojevic’ten gelirken, 30’da Peter Zulj Göztepe adına skoru 2-0’a getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya golle başlayan Konyaspor 54. dakikada Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile farkı 1’e indirdi, ancak 58’de yine sahneye çıkan Zulj skoru 3-1 yaptı. Art arda gollerin atıldığı maçta 62’de Konyasporlu Amir Hadziahmetovic durumu 3-2’ye getirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, ligde 6 maç sonra galibiyetle tanışırken, Konyaspor’un istikrarsız formu devam etti. Bu sonuçla 22 puana ulaşan Göztepe, aynı puandaki rakibi Konyaspor’u yakaladı.

Stat : MEDAŞ Konya Büyükşehir

: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler : Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz

: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets Göztepe : İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)

: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye) Goller : Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

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