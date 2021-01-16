Göztepe 6 hafta sonra Konya’da kazandı: 2-3

Süper Lig’in istikrarsız iki takımı Göztepe ve Konyaspor, 19. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynana maçta ilk gol 17. dakikada Marko Mihojevic’ten gelirken, 30’da Peter Zulj Göztepe adına skoru 2-0’a getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya golle başlayan Konyaspor 54. dakikada Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile farkı 1’e indirdi, ancak 58’de yine sahneye çıkan Zulj skoru 3-1 yaptı. Art arda gollerin atıldığı maçta 62’de Konyasporlu Amir Hadziahmetovic durumu 3-2’ye getirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, ligde 6 maç sonra galibiyetle tanışırken, Konyaspor’un istikrarsız formu devam etti. Bu sonuçla 22 puana ulaşan Göztepe, aynı puandaki rakibi Konyaspor’u yakaladı.
- Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
- Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz
- İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets
- Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)
- Goller: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
- Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
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- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 11. dakikada Berkan sol kanattan ceza yayı üzerine çevirdi. Soner topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.
- 17. dakikada Göztepe'de sol çaprazdan kullanan Berkan'ın serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mihojevic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
- 26. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan orta savunmadan döndü ve Cikalleshi'nin önünde kaldı. Cikalleshi'nin şutunda kalcei İrfan Can'ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
- 30. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan ilerleyen Ndiaye, ceza sahasında Zulj'u topla buluşturdu. Zulj düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkaran gölü kaydetti. 0-2
- 34. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can'dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can'ın ellerinde kaldı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 54. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
- 55. dakikada Bytyqi'nin soldan kullandığı kornerde Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
- 58. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil çizgiye indi ve boş pozisyonda olan Zulj'a pasını çıkardı. Zulj'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-3
- 62. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Amir ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı ve farkı tekrar bire indirdi. 2-3
- 86. dakikada Amir ceza sahası önünden kaleyi gördü ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.