Gaziantep FK evinde kazandı

Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu’nda oynanan maçta Hes Kablo Kayserispor’u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Kvrzic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen Gaziantep FK, soyunma odasına tek gollü avantajla girdi. İkinci yarıda beraberlik için risk alan Kayserispor, aradığı golü 61. dakikada Kolovetsios ile buldu. Bu dakikalarda tempo kazanan oyunda karşılıklı gelişen ataklar sonucu Gazintep FK penaltı kazandı.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Maxim, 77. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda yakalanan pozisyonlarda başka gol olmayınca mücadele, 2-1 ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 34 yapan Gaziantep FK, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Güray Vural, Amedej Vetrih, Alexandru (Junior Morais dk. 84), Kevin Mirallas (Zvonimir Kozulj dk. 70), Kenan Özer (Enver Cenk Şahin dk. 67), Muhammet Demir

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich (Nurettin Korkmaz dk. 83), Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Yaw Ackah dk. 46), Aaron Lennon (Gustavo Campanharo dk. 46), Daniel Avramovski (Emre Demir dk. 86), Pedro Henrique, Wilfried Kanga (İlhan Parlak dk. 83)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Muğdat Çelik, Adem Doğan

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k.), Alexandru (dk. 75 pen.) (Gaziantep FK), Dimitrios Kolovetsios (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga, Kvrzic (Kayserispor)