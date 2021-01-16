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Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul’da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Güncellenme: 23:56, 16/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul’da

Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul’a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, resmi Twitter hesabından Szalai’nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek için İstanbul’a davet edildiğini paylaşmıştı.

Fenerbahçe’nin Macar stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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