Fenerbahçe’nin isyanı bitmiyor: Hata üstüne hata ‘VAR’

Kasımpaşa ile oynanan son kupa maçında Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görürken ikili mücadeleye girdiği Aytaç Kara'nın cezasız kalması, Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Sarı lacivertliler, özellikle VAR uygulamalarındaki çifte standardı diye getirdi. İşte öne çıkan hatalar:

Fenerbahçe 2-1 Karagümrük

Penaltı öncesinde faul

Karagümrük lehine verilen ikinci penaltı kararı öncesinde net faul vardı. VAR hakemi pozisyonu incelettirmedi. Kaleci Altay Bayındır penaltıyı kurtarınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı ve pozisyon fazla tartışılmadı.

Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Yanlış penaltı kararı

Göztepe'nin kazandığı penaltıda Serdar Aziz'in Tripic'e kayarak faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verildi. Tekrar görüntülerde Serdar Aziz'in rakibine dokunmadığı açıkça göründü.

Fenerbahçe 0-2 Konya

Pelkas’ın golü iptal

Valencia'nın vücudundan seken top omzuna geldi. Protokole göre gri pozisyon için hakemi çağırmaması gereken VAR'ın uyarısının ardından elle oynama nedeniyle Pelkas'ın golü iptal edildi. Benzer pozisyonlarda gol kararı verilmişti.

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Faul sonrası gol yedi

Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde Cisse'ye yapılan faulü hakem devam ettirdi. VAR da hakemi pozisyonu izlemeye çağırmadı. Josef de Souza'nın uzatma dakikalarında Lemos'a yaptığı kırmızı kartlık hareketi ne hakem gördü ne de VAR uyardı.

Denizlispor 0-2 Fenerbahçe

Kırmızı kart ve penaltı

Serdar Aziz'in kafasından seken top omzu ile koluna çarptı. VAR'ın uyarısıyla penaltı verildi. Serdar, hakeme ‘Yüzümden koluma sekti” dediği için sarı kart gördü, penaltı kararından sonra da ikinci sarıdan atıldı.

Gaziantep 3-1 Fenerbahçe

2 penaltı ve 1 gol uçtu

Pelkas'ın attığı gol, rakiple aynı çizgide olmasına rağmen iptal edildi. VAR'ın çizgisi tartışıldı. Rakip oyuncu, ceza sahasında kambura yatarak Thiam'ın düşmesine neden oldu. Andre Souza, ceza sahasında Thiam'ı indirdi. VAR, Cüneyt Çakır'ı uyarmadı.

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Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor

Kaleciye kırmızı yok mu?

Alanyaspor kalecisi Marafona'dan hızlı hareket ederek topu kapan Valencia, ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda kaleciye sarı kart gösterdi. Ancak kartın renginin kırmızı olması konusunda hakem eleştirildi.

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Aytaç’ın kartı nerede?

Kupa maçında Mert Hakan ile Aytaç, hava topu mücadelesinde yere düştü. Aytaç'ın ayağı Mert Hakan'ın sırtına ve kafasına geldi. Mert Hakan da ayağıyla Aytaç'a vurdu. Mert Hakan kırmızı kartla atıldı. VAR uyarmadı, Aytaç kart görmedi.

Mert Hakan Yandaş: Acıyla tepki verdim

Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş kendini savundu. Deneyimli oyuncu “Aytaç düştükten sonra ayağıyla başıma vurdu. Ben de acının etkisiyle anlık bir tepki verdim. Sakin olmalıydım, o tepkiyi vermemeliydim. Pozisyonun VAR'da görülmemesi imkânsız” dedi. Yönetim, ceza 2 maç olursa ‘tahrik' gerekçesiyle Tahkim'den indirim talep edecek.

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