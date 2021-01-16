Fenerbahçe’de Novak takımla çalıştı! 6 eksik…

Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan antrenmanı, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı aktif dinlemeye yönelik yapılan çalışmalarla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirilen kanat-orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ilk bölümde takımla çalışan Filip Novak, bugün ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş antrenmanın bir bölümünü izledi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girecek.