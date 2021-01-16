Fenerbahçe ile Mesut Özil tweet’leşti! İstanbul’a geliyor…

Fenerbahçe taraftarlarının imzasını beklediği yıldız futbolcu Mesut Özil, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a gelecek. Alacakları konusunda Arsenal’la da anlaşan Mesut’u Fenerbahçe Kulübü İstanbul’a çağırdı. Özil, sarı-lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından saat 19.07’de bir tweet atarak Megastar Tarkan’ın ‘Gül Döktüm Yollarına’ adlı şarkısından “Gel Gündüzle Gece Olalım…” sözlerini paylaştı. Bu tweet’e cevap olarak Mesut’tan sarı ile mavi renklerde kalp ve kum saati emojisiyle cevap geldi.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

DHA’nın haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul’a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil’i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul’da Çamlıca’da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

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