Fatih Terim’den Beşiktaş’a Kadıköy motivasyonu!

Zirve yarışı içinde olduğu Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Fatih Terim'in dev motivasyonla derbiye hazırlıyor. Cimbom, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta siyah-beyazlılara konuk olduğu 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlikle hiç kazanamadı.

Bu statta 4 maçta sadece 2 gol atabilen Aslan'ın son 3 karşılaşmada golü yok. Teknik Direktör Fatih Terim, bu istatistiklerin üzerinde durup Beşiktaş'ı Kadıköy motivasyonuyla vurmayı planlıyor.

Aslan, 2020'de Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanarak ezeli rakibine karşı olan 20 yıllık kazanamama serisine son vermişti. Terim, aynı oyun taktiğiyle formda rakibini yenerek üst sıraya çıkmayı hedefliyor.

Fatih Terim, Sergen Yalçın ile bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Terim, Konyaspor, Alanyaspor, Malatyaspor ve Beşiktaş ile kendisine rakip olan Yalçın'a karşı 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Usta teknik adam, eski öğrencisini bir kez daha mat etmek istiyor.

Feghouli hazır!

Derbi öncesi Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci yaşanıyor. Cezayirli futbolcu, takımla çalışmalara başladı ve oynayacak duruma geldi. Fatih Terim, yıldız futbolcuya ilk 11'de şans verecek. Kritik maçta görev alacak olan Feghouli, Terim'e iyi oynayacağının sözünü verdi.

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