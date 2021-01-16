Covid kurallarına uymayan Kyrie Irving’e ağır bilanço: 1 milyon Euro

NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kyrie Irving ile yaşadığı sorunlara çare bulmakta zorlanıyor. 7 Ocak tarihinden bu yana kişisel nedenlerle izinli olan ve son 5 maçı kaçıran Irving, geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katılarak NBA’in koyduğu covid kurallarını ihlal etmesiyle gündeme oturdu.

Irving, kız kardeşi Asia’nın doğum günü partisinde maskesiz şekilde kalabalık bir ortamda olduğu için kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu ve NBA yönetimi tarafından 50 bin Dolar para cezasına çarptırıldı. Irving’in corona virüsü testinin negatif çıkması halinde, 5 günlük karantina sonrası Cumartesi günü takıma katılabileceği belirtildi.

Ayrıca, oyuncunun karantinada olduğu süre boyunca aldığı maaştan da kesinti olacağı duyuruldu. Şimdiden iki maç kaçıran Irving’in, 33,5 milyon Dolar olan maaşının yaklaşık 1 milyon Euro’ya yakın bir kısmını kaybettiği anlamına geliyor.

NBA’in koyduğu protokollere göre, 15 veya daha fazla kişinin olduğu kapalı alanlardaki toplantılara, barlara, salonlara, kulüplere ve benzer organizasyonlara katılmak yasak. Irving, kuralları ihlal ettiği için ceza alan ikinci oyuncu oldu. İlk ceza alan kişi ise, yeni takım arkadaşı James Harden’dı.

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“Hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Nets, Irving’in izinli olma gerekçesini açıklamazken bu konuyu açıklık getirme görevini yıldız basketbolcuya bıraktı.

Brooklyn Nets Genel Menajeri Sean Marks, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şüphesiz ki organizasyon, oyuncularımızdan birinin olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Bu özel durumda, Kyrie’nin aramızda olmamasından bahsediyorum. Neden kadro dışı olduğunu söyleyip spekülasyon yapmak istemiyorum. Neden kişisel zaman ihtiyacı olduğunu söylemesi için fazlasıyla yeterli bir bahane olmasını umuyoruz.”

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