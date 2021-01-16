Beşiktaş-Galatasaray derbisinin verilerini, scouting uzmanı yorumladı: Cimbom 1 adım önde

Süper Lig yarın 2021’in ilk derbisine sahne olacak. Beşiktaş-Galatasaray kapışması öncesi iki takımı tartıya çıkardık ancak bu kez farklı bir şekilde. İşin detayına indik ve scouting uzmanı Tarkan Batgün’ü konuk ettik.

Batgün, derbiyi analiz etti. Sözü ona bırakıyoruz…

Derbiler, maç tahminlerinin en zor olduğu müsabakala. Maç sabahına, skoru değiştirebilecek birçok faktörle uyanır oyuncu. Takımların en güçlü olduğu zamanlarda bile zayıf diye değerlendirilen rakiplerine kaybettiği çok görüşmüştür. O yüzden hangi matematiği yapsanız şansını yine üç ihtimallidir. Ama ‘data analizi’ dediğimiz olay farklı düşünür. İstatistik ilminden çok farklı içerikler sunar. Şimdi gelelim siyah-beyaz mı sarı-kırmızı mı sorusunun yanıtına. Her iki takımın da ortalama verilerini önümüze aldık. Comparisonator platformu desteği ile karşılaştırdık. Ve grafikleri yorumladık.

Hücum güçleri birbirine denk

Atılan goller ve asistlerde Beşiktaş'ın ortalamalarda önde olduğunu görsek de şut paslarında ve isabetli şutlarda Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Yani bu alanda eşitlik var. Başarılı atak aksiyonları ve ceza sahasında topla buluşmada -ki bu iki parametre galibiyette en önemli ikincil parametreler kuşağındadır- Galatasaray önde. Fakat ‘dribling' ve ‘başarılı dribling'lerde Beşiktaş'ın varlığını daha çok hissediyorsunuz. Üzerine Beşiktaş'ın kafa şutları Galatasaray'a oranla daha fazla. Yani top eğer hücum oyuncularının kafasına gelirse ortalardan gol bulma ihtimali yüksek.

Defanstan çıkarken dikkat

Yenen goller ters orantıda. Galatasaray, ‘20 saniye içinde şuta dönüşen rakip sahada top kazanımlar' bölümünde de farklı şekilde önde. Yani özellikle Beşiktaş'ın topla çıkarken yapacağı kayıplardan Galatasaray'ın tehlike yaratması olası. ‘3. bölge baskısı'nı en iyi yapan taraf gol bulacak. Beşiktaş daha fazla defansif aksiyon sayısına sahip olduğu için topu kendi sahasında kabul eden bir yapıya sahip. Bu da Galatasaray'ın işine gelebilir. Bu bölümü ben Galatasaray lehine görüyorum.

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Yaratıcı pas Aslan’ın işi

Neredeyse tüm yaratıcı paslaşma stratejileri Galatasaray lehine gözüküyor. Anahtar paslar, ara paslar, akıllı ve uzun paslar Galatasaray üstünlüğünde. Buna yüksek oranda orta ve isabetli orta oranları da katılınca bu bölümün yüzde 70 hâkimiyeti sarı-kırmızılılarda. Beşiktaş, hızlı oyun taktiği ile genelde kontrataklarla tehlikeli olabilen bir takım. ‘Rakip 3. bölgesine başarılı paslar'da önde. Bu da Beşiktaş'ın önemli bir avantajı.

Beşiktaş dikine oynuyor

Bu verilerin hâkimi Beşiktaş… Beşiktaş daha dikey oynuyor. Hücum bire birleri farklı şekilde öne çıkıyor. Buna hız ve çabukluk kattıkları anda ‘dribling' oranlarında da Galatasaray'a karşı fark yarattıkları için galibiyete ve gole yakınlıkları ortaya çıkıyor.

Derbinin kader adamları: Cyle Larin-Arda Turan

Veriler incelendiğinde anahtar üç mevkide üç etkili oyuncu göze çarpıyor. Josef-Taylan, Aboubakar- Diagne ve Cyle Larin-Arda Turan… Larin-Arda ikilisinin takımları adına etkisinin fazla olduğuna bakarak bu oyuncuların öne çıkmasını bekliyoruz. Hücum bölgesinde ve bire birlerde Larin tulum çıkarırken, defans ve ofans bölgelerinde Arda'nın bariz üstünlüğü öne çıkıyor. Yani bu bölüm 2-2 berabere. Yaratıcılık ve çalışkanlıkta Arda öne çıkarken, sonuç almada Larin ise önde gözüküyor.

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Skor Galatasaray’a dönük

Dört bölümün ortalamalarına bakarsak iki Galatasaray üstünlüğü, bir beraberlik, bir Beşiktaş üstünlüğü ortaya çıkıyor. Aslında Galatasaray parametre üstünlüklerinden defansif parametre kısmı birbirine çok yakın. Yani beraberlik ve Cimbom galibiyeti aynı oranda. Fakat şunu unutmayalım ki bu işin tahmini derbi konusunda çok zor.