Ayla Aksu, çiftlerde ikinci

Milli tenisçi Ayla Aksu ve Bulgar partneri Ani Vangelo, Antalya’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da ikinci oldu.

İlk turda 1 numaralı seri başı Julia Kimmelmann/Sofia Shapatava çiftini eleyerek turnuvaya başlayan Aksu/Vangelova ikilisi, çeyrek finalde Anane/Burdina tandemini yarı finalde ise İtalyan Arcidiacono/Zantedeschi ikilisini yenerek finale yükseldi.

W15 Antalya’nın final karşılaşmasında Aksu/Vangelo çifti, 1 saat 22 dakika sonunda Pia Lovric/Adrienn Nagy çiftine 6-4, 7-5 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.