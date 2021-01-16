CANLI | Antalyaspor-Trabzonspor

Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

Ligde oynadığı son iki maçını kazanan takımlardan ev sahibi 24 puanla 9. sırada, konuk takım ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan Adem, Kudryashov, Hakan, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

SÜPER LİG’DE 49. RANDEVU

Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar toplamda 68 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 galibiyet, 15 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig’de oynanan 48 maçta ise Antalyaspor 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Geçen sezon Antalyaspor sahasında rakibine 3-1 yenilmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.