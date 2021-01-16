Abdullah Avcı’dan transfer sözleri: Ön tarafa 2-3 oyuncu için…

Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa konuştu.

Rakibin, Hatayspor yenilgisi sonrasında oyununda değişiklik yaptığını belirten Avcı, “11’e 11 oynanırken maç istediğimiz gibiydi. Bu tür oyunları açmak için golü bulmak gerekiyor. Penaltı kaçırmamız rakibin direncini arttırdı. 11’e 11 daha iyiydik, 11’e 10’da duygular işin içine girmeye, bireysel oyun ortaya çıkmaya başladı. Bu çok doğru değil. Bu oyunlar zordur, kaliteyi yükseltmek gerekiyor. Güzel tarafı, sonuna kadar mücadele ettiler çevirmek için. Penaltı ve golle başlasak, başka bir senaryo olacak. Her zaman ligde puan puandır ama bununla yetinmeyeceğiz. Kaliteyi nasıl yükselteceğiz, buna en iyi şekilde bakacağız. İçeride oynayacağımız bir maç var, ona bakacağız” dedi.

Avcı, transfer soruna ise, “En iyisini bulmaya uğraşıyoruz. Bu oyunlarda problemi çözmek önemli dedim. Trabzonspor hedefe giderken oyuncu kalitesini de yükseltmeli. Trabzonspor’a uygun, maliyetiyle de uygun oyuncu üzerinden uğraşıyoruz. Berat geldi, ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor. Umarım en iyisi neyse, Trabzonspor ve bizim için hayırlısı neyse o olsun. Ön taraf için 2-3 tane çalışmamız devam ediyor, en iyileri katmak istiyoruz” şeklinde cevap verdi.

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