A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Set averajıyla grubunu lider tamamlayan Filenin Efeleri'nde, Burutay Subaşı 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; tecrübeli oyuncuya Adis Lagumdzija 14, Yiğit Gülmezoğlu 11, Oğuzhan Karasu 6, Faik Samed 5, Vahit Emre 3, Arslan 2, Burak Güngör ve Metin Toy 1'er sayıyla eşlik etti.

Ay-yıldızlılar daha önce grupta Bosna Hersek’i 2 kez, Kuzey Makedonya’yı ise bir kez mağlup etmişti.

15 Ağustos-30 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Polonya, Estonya, Çekya ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Kuzey Makedonya: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)

Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)

Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25)