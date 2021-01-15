SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Yasin Öztekin, Sivasspor’dan ayrıldı! Yeni durağı…

Yasin Öztekin yayınladığı bir videoyla Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncunun TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

Güncellenme: 18:40, 15/01/2021
Haberler Futbol
Yasin Öztekin, Sivasspor’dan ayrıldı! Yeni durağı…

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile adı anılan Yasin Öztekin, Sivasspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

“Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.”

Diğer yandan Sivasspor'da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Samsunspor sivasspor süper lig tff 1.lig yasin öztekin