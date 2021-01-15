West Bromwich Albion, Mbaye Diagne’yi istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion (WBA), Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi istediği iddia edildi.

İngiltere’nin Sky Sports kanalından Lyall Thomas’ın haberine göre; bu sezon 17 maçta sadece 11 gol atabilen ve 8 puanla 19. sırada yer alan WBA, Diagne’yi ilk önce kiralamak istiyor. Ligdeki durumu kritik olan İngiliz ekibi, gelecek sezonda da Premier Lig’de mücadele etmesi halinde ise Diagne’nin bonservisi zorunlu satın alma opsiyonuyla alınacak.

Galatasaray’ı 2019-2020 sezonun Ocak ayında 13 milyon Euro bedelli transfer ettiği Diagne’nin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023’te sona erecek.

29 yaşındaki Senegalli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 9 gol attı. Toplamda ise Diagne’nin bu sezon 18 maçta 11 golü bulunuyor.

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