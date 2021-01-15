Wayne Rooney emekli oldu: Derby County’nin resmen teknik direktörü

İngiliz futboluna 17 yaşında Everton formasıyla giren ve adından başarıyla, zaman zaman kilo almasıyla, kumar oynaması ve partileriyle söz ettiren Wayne Rooney artık bir teknik direktör…

İngiltere Championship ekibi Derby County ile Ocak ayında sözleşme imzalayan, Kasım ayında ise Phillip Cocu’nun kovulmasıyla birlikte antrenör-futbolcu olan Rooney, siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

“Wayne Rooney’in yeni teknik direktörümüz olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek açıklama yapan Derby, 22 maç sonunda 19 puanla 22. sırada yer alarak düşme hattında bulunuyor.

“Geçici” döneminde 11 maçta takımın başında sahaya çıkan Rooney, 3 galibiyet 4 beraberlik elde edip 13 puan toplamıştı.

35 yaşındaki Wayne Rooney bu imza ile birlikte futbolculuk kariyerini de noktalamış oldu.

18 yaşında 25 milyon Pound bonservis bedeliyle Everton’dan Manchester United’a transfer olan Rooney, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 559 maçta 253 gol atarak kulüp tarihinin en golcü ismi konumunda bulunuyor.