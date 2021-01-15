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Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Fenerbahçe taktiği

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kadıköy’deki derbide galibiyeti getiren sistemini Galatasaray'a karşı da kullanacak. Rakibini orta alanda bozacak, kazanılan toplarla gol kovalanacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
Güncellenme: 08:42, 15/01/2021
Haberler Beşiktaş
Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Fenerbahçe taktiği

Siyah-beyazlılarda derbi mesaisi hız kazandı. Galatasaray'a karşı alınacak galibiyetle hem zirveyi hem de iç sahadaki 3 puan serisini devam ettirmek isteyen  Beşiktaş, orta alandaki etkinliğine güveniyor.

Sergen Yalçın, idmanlarda Fenerbahçe derbisinde uyguladığı taktiği deniyor. Orta alanda Atiba-Josef-Mensah üçlüsünü kullanan Yalçın, iki kesici bir delici oyuncu anlayışını sürdürecek.

Arka direkte Larin!

Atiba ve Josef, akınları hızlı presle durduracak. Kazanılan toplar ise Mensah'la rakip 3. bölgeye taşınacak. Hızlı akınlar ve geçiş hücumları üzerinde duran Yalçın, özellikle Aboubakar'ın topla buluşturulmasını istiyor. Duran toplara da çalışan Yalçın, Larin'in arka direk koşularının gole dönüşmesini planlıyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:28,