Pochettino’nun corona olduğu açıklandı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 48 yaşındaki Arjantinli teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
Ligue 1’de Angers ile oynayacak karşılaşmada, Pochettino’nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino’nun yer alacağı ifade edildi.
Pochettino, Alman Thomas Tuchel’in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.