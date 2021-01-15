MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-3 Karagümrük

Süper Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 19 puanda kalırken, konuk takım 27 puana yükseldi. Gençlerbirliği, Salı günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Perşembe günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

GOL PERDESİNİ BIGLIA AÇTI

Karagümrük, 22. dakikada Biglia’nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Soner’in Borini’yi ceza sahası çizgisi üzerinden yere düşürmesinin ardından hakem Ali Şansalan ilk önce serbest vuruş verdi ancak VAR uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi.

Dakikalar 36’yı gösterdiğinde Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. 36. dakikada kanatta kazanılan topun ardından ceza sahasına hızlıca giren Ndao, uzak köşeye çektiği şutla durumu 2-0’a getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ PENALTIYLA UMUTLANDI

Karagümrük’te Ndiaye 73. dakikada savunmaya yardım etmek isterken penaltıya neden oldu. Röveşata ile topu uzaklaştırmak isteyen Senegalli oyuncu topun eline çarpmasıyla hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

Gençlerbirliği’nde Piris 74. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 1’e indirerek takımını umutlandırdı: 2-1.

SOBIECH NOKTAYI KOYDU

88. dakikada Karagümrük hızlı hücuma çıktı. Gençlerbirliği’nin beraberlik golünü aradığı dakikalarda Jimmy, kale önündeki Sobiech’e pasını verdi. Polonyalı forvet düzgün bir vuruşla kaleci Nordfeldt’i çaresiz bıraktı: 3-1.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90), Polomat, Mendoza, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 46), Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 80), Candeias, Furman (İlker Karakaş dk. 63), Sio

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Angelo, Metehan Mert, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia (Koray Altınay dk. 65), Ndiaye (Arveladze dk. 90), Ndao, Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 79), Borini (Sabo dk. 79), Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 65)

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Biglia (dk. 22 pen.), Ndao (dk. 36), Sobiech (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Mendoza (dk. 74 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Sio, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Candeias, Toure (Gençlerbirliği) Balkovec, Fatih Kuruçuk, Arveladze (Fatih Karagümrük)