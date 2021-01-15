Fenerbahçe’ye bir stoper daha: Attila Szalai

Mesut Özil transferi dışında önceliğini stoper takviyesine veren sarı-lacivertliler, bu bölgede bir türlü dikiş tutturamadı. Sokrates başta olmak üzere birçok ismin gündemde olduğu sarı lacivertlilerde Szalai'yle anlaşma noktasına gelindi. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 6. transfer döneminde de stoper bölgesine takviye yapmış olacak.

Fenerbahçe, son 2.5 yılda stopere Reyes, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Rami, Falette, Tisserand ve Lemos'u transfer etti.

YOLCULAR BELLİ

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak 4 isim de netleşti. Takımda Lemos, Kemal Ademi ve Dirar ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ameliyat olması beklenen Perotti'nin de sözleşmesi anlaşılarak feshedilecek. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil ve stoper transferi dışında, Perotti'nin yerine de kanat oyuncusu almak için girişimlerde bulunacak.

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