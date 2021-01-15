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Fenerbahçe dolar borcunu TL’ye çevirdi

Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon Dolar tutarındaki kredi borcunun 7.43 sabit kur ile Türk Lirası'na çevrildiğini duyurdu. Ayrıca kulüp, "Döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir" açıklamasını yaptı.

Güncellenme: 18:25, 15/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe dolar borcunu TL’ye çevirdi

Fenerbahçe Kulübü, döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası’na çevrilmesi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, 61.9 milyon dolar tutarındaki kredi borcunun 7.43 TL’lik sabit kurla Türk Lirası’na çevrildiğini duyurdu. Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları’na gerilemiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

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