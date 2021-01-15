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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i transfer etti

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Queens Park Rangers ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu 23 yaşındaki futbolcu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Güncellenme: 22:29, 15/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i transfer etti

Fenerbahçe, İngiltere’nin Queens Park Rangers takımından 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezondan itibaren başlayacak sözleşmeyle 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.”

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017’de QPR’a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship’te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe süper lig
Yayınlanma Tarihi:22:24,