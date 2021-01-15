Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i transfer etti

Fenerbahçe, İngiltere’nin Queens Park Rangers takımından 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezondan itibaren başlayacak sözleşmeyle 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.”

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017’de QPR’a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship’te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021

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