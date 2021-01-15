Fatih Terim: 1 – Sergen Yalçın: 0

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın'da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon TT Stadyumu'ndaki Galatasaray – Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.

Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de Galatasaray'da Fatih Terim'in öğrencisiydi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın’ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 – Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 – Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

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Terim’in 33. Beşiktaş derbisi

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim’li Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle: 15.03.2020 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0

27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

05.05.2019 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

02.12.2018 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

29.04.2018 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

Vodafone Park uğurlu geldi

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar 4 kez konuk etti. 24 Eylül 2016’da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan 4 karşılaşmada Beşiktaş 3 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 7 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi.

Galatasaray, bu hafta oynanacak maçta ilk galibiyet için mücadele edecek. Beşiktaş da yenilmezlik unvanını koruma adına sahaya çıkacak.

İki takımın Beşiktaş Park’ta oynadıkları karşılaşmalar şöyle:

24.09.2016 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 2

2.12.2017 Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 0

2.12.2018 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

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