Denizlispor’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Yukatel Denizlispor’da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın, Süper Lig’in 19’uncu haftasında 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır” denildi.

Denizlispor ligde bu hafta Pazar günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.