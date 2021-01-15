SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Birbirinden önemli maçlar oynanacak...

Güncellenme: 14:48, 15/01/2021
Haberler Futbol
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ndaki saat 14.30’da yapıldı.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından olası yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlendi.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi’nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş

Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

 

İLGİLİ HABER Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası) Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

 

Seri Başı Olan Takımlar

  • Başakşehir
  • Beşiktaş
  • Sivasspor
  • Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Antalyaspor
  • Konyaspor
beşiktaş canlı çeyrek final Fenerbahçe galatasaray galatasray kura çekimi Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:14:38,