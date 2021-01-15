Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ndaki saat 14.30’da yapıldı.
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından olası yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlendi.
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi’nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Sivasspor-Antalyaspor
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş
Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
Seri Başı Olan Takımlar
Seri Başı Olmayan Takımlar