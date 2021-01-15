Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ndaki saat 14.30’da yapıldı.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından olası yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlendi.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi’nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş

Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

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Seri Başı Olan Takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar