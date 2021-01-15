Berat Özdemir: ‘Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır’

Trabzonspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferi Berat Özdemir için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Gençlerbirliği’nden bordo-mavili takıma transfer olan Berat’ın, yayınlanan videoda soyunma odasında 2 numaralı Trabzonspor formasını giyerek Medical Park Stadyumuna çıkış anlarına yer verildi.

Videoda mücadeleye hazır olduğunu da kaydeden Berat, “Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım” ifadelerine yer verdi.