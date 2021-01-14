Yalnızlık senfonisi

Galatasaray’da bir kez daha Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi karşı karşıya geldi. Malatya'da “Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim muhattabım kişiler değil Galatasaray'dır. Sözüm ve kontratım mayısta bitiyor” diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Terim'in Başkan Cengiz ve yöneticilerin kendisine destek vermemesinden dolayı öfkeli olduğu öğrenildi.

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MALI ŞARTLAR ZORLUYOR

Başkan Cengiz ve kurmaylarının da bu konuda kesin bir tavrı var. Bankalar Birliği'yle yapılan yeni anlaşma ve UEFA'nın FFP kriterleri nedeniyle “Futbolcu satılmadan futbolcu almak mümkün değil” diyen sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in karşı çıkmasına rağmen Belhanda'yı satmaları gerektiğini düşünüyor. Aynı şekilde Feghouli ve Diagne gibi isimlerden de gelir elde etmek isteniyor.

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TERİM’E DESTEK

Bir grup Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evinin önüne giderek tecrübeli teknik adama destek verdi. Meşaleler yakan taraftarlar, “Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim, ölene dek seninleyiz” şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar önceki gece sosyal medyada #YalnızDegilsinFatihTerim etiketi açtı. 1 gün içerisinde 165 binin üzerinde twit alan paylaşım dünya gündeminde kendisine yer buldu.

BAŞKAN KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim krizi ve son günlerde yaşanan bazı hadiselerle ilgili bugün konuşacak. Basın toplantısında Cengiz'in tüm sorulara ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

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