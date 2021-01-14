Sergen Yalçın: ‘Galatasaray derbisinin skoru ligin gidişatını etkilemez’

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Kupada tur atlamalarının önemine değinen Yalçın, “Öncelikle tur atlamak çok önemliydi. Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında. Savunma yapan takıma karşı oynadık, iyi savunma yaptılar. Oyuna bakıldığında gol atınca tur atlayacağımız bir müsabakaydı, ofansif anlamda bizi zorlamadılar. Zordur böyle maçlar, tur atlamak önemli. Ocak ayı ağır bir periyot, iyi mücadele ediyoruz, sonuçları da aldığımızı düşünüyorum. Sonuçtan ve performanstan memnunum. Oğuzhan iyi olmaya başladı, Dorukhan ve Montero da iyiydi. Necip iyi asist yaptı. Maçın erken bitmesi iyi oldu. Hafta sonu sıkıntı yaşayabilirdik, kupada son 8’e kalmak iyi oldu” şeklinde konuştu.

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“Derbinin skoru ligin gidişatını etkilemez”

Ligde oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak da Yalçın, “Derbi çok önemli. Daha önce de oynadık, ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum, lig çok uzun, ligin gidişatını etkilemez. Kazanmak için sahada olmaları ve seyir zevki vermeleri önemli. İnşallah güzel bir müsabaka olur ama ligi çok etkilemez” diye konuştu.

“Takımda as-yedek oyuncu ayrımı yok”

Takımda her oyuncunun önemli olduğunu söyleyen Yalçın, “Bütün oyuncuları kullanıyoruz. Yedek-as oyuncu ayrımı yok. Bugün de Montero’yu kullandık. Oyuncularımızın hepsi önemli. Yedek-as ayrımı yapmadan en iyi kadroyla çıktık. As-yedek konusu sağlıklı değil” ifadelerini kullandı.

“Transfer için raporumu yönetime sundum”

Transfer için raporunu sunduğunu söyleyen Yalçın, “Şu anda 15 yabancımız var. Boyd şu an dışarda, onu da yazacağız. Şu an bilgi veremiyorum ama devre arası için raporumu yönetime sundum. Neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdik. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Ekonomik ve limit sorunumuz var. Raporumu sundum” dedi.

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