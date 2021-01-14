Fenerbahçe’de Diego Perotti depremi yaşanıyor. Roma'dan sezon başında transfer edilen ama yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Perotti'nin diz bağlarından ameliyat olması gündeme geldi.

Bu sezon ligde 4 maçta görev alabilen ve sadece 194 dakika sahada kalan tangocunun diz bağının kopma noktasına geldiği ve bıçak altına yatması gerektiği öğrenildi. Ameliyat gerçekleşirse Perotti defteri kapanacak. Sarı-lacivertli yönetim, 3 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcuyla sezonun ikinci devresine başlamayı düşünmüyor.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Perotti, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı ve o maçtan bu yana antrenmanlarda bile takımla birlikte çalışamamıştı.

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