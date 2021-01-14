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Perotti depremi

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin diz bağlarından ameliyat olması gündeme geldi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
Güncellenme: 08:21, 14/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Perotti depremi

Fenerbahçe’de Diego Perotti depremi yaşanıyor. Roma'dan sezon başında transfer edilen ama yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Perotti'nin diz bağlarından ameliyat olması gündeme geldi.

Bu sezon ligde 4 maçta görev alabilen ve sadece 194 dakika sahada kalan tangocunun diz bağının kopma noktasına geldiği ve bıçak altına yatması gerektiği öğrenildi. Ameliyat gerçekleşirse Perotti defteri kapanacak. Sarı-lacivertli yönetim, 3 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcuyla sezonun ikinci devresine başlamayı düşünmüyor.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Perotti, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı ve o maçtan bu yana antrenmanlarda bile takımla birlikte çalışamamıştı.

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Fenerbahçe perotti