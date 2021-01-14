NBA’de dev takas… Harden’ın yeni takımı…

NBA’de Brooklyn Nets, James Harden’ı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirdi. ESPN’de yer alan habere göre bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşulan Harden, Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, 4 tane ilk tur draft hakkı ve 4 tane draft değişim hakkı karşılığında Brooklyn’ın yolunu tuttu.

Houston Rockets ise Harden’ın yokluğunu Caris LeVert karşılığında Indiana Pacers’tan Victor Oladipo’yu takas ederek doldurdu.

Harden, Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers’a yenildiği maçın ardından veda sinyali vermişti. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada “Yeterince iyi değiliz… Bu şehri seviyorum. Kelimenin tam anlamıyla bu şehir için elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak içinde bulunduğumuz durum çılgınca… Bunun düzelebileceğini sanmıyorum” demişti.

Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, Harden’ın çıkışının ardından “Sanırım hem takım hem de Harden için onun antrenmana gelmemesi olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız basketbolcunun bu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Brooklyn Nets’e takas olduğu haberi geldi. İLGİLİ HABER LeBron o üçlük için 100 dolarına bahse girmiş