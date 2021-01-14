MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 1-0’lık skorla kazandı ve turladı. Fenerbahçe’ye turu getiren golü 51. dakikada Caner Erkin’in asisti sonrası Mbwana Samatta attı. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara’ya yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa’nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

FENERBAHÇE: Harun Tekin – Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran – Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Kürekçi), Aytaç Kara, Varga (Dk. 77 Alan Lima), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Gülger), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç), Hodzic

GOL: Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe) – Doğucan Haspolat, Hodzic (Kasımpaşa)

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

16’ncı dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

24’üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş’e aktardı. Sinan Gümüş’ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

29’uncu dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.

40’ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.

45’inci dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

46’ncı dakikada Hodzicin pasında topla buluşan Yusuf Erdoğanın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Harunun da müdahalesiyle üstten auta gitti.

51’inci dakikada Canerin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Samatta, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.

60’ıncı dakikada içeriye gelen sert ortaya Thelin istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Harun Tekin topu çeldi.

61’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda Luckassen kafa vuruşunu yaptı, savunma topu kornere gönderdi.

87’nci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası yayında önünde bulan Alan, sert bir vuruş çıkarttı ancak top kalenin yanından dışarı çıktı.

89’uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cisse, topu çektikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

90’ıncı dakikada faul yaptıktan sonra yerde kalan Mert Hakan Yandaş, rakibine sinirlendikten sonra yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNALİSTLER Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak 2021 Cuma günü çekilecek ve kura çekimine dair tüm detaylar anbean Sporx’te olacak.

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