Hatayspor, Muhammed Mert’le sözleşme imzaladı

Ara transfer döneminin açılmasının ardından Hatayspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-beyazlı kulüp, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu takımından orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Altınordu’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kulübümüze ve Muhammed Mert’e hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Altınordu ile 7 lig, 2 kupa maçı olmak üzere toplam 9 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapmadı.