Hannover 96 Mehmet Ekici ile yolları ayırdı

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz durumda olan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96’yla idmanlara çıkıyordu. Alman kulübünden yapılan açıklamayla Mehmet Ekici’ye veda edildi.

“KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI”

Hannover 96’dan yapılan açıklamada; “İdman misafirimiz Mehmet Ekici’ye kendi isteği üzerine veda ettik. Kendine iyi bak Memo!” denildi.

TÜRKİYE’YE DÖNECEK

30 yaşındaki Mehmet Ekici’nin, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’e geri dönmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, Bayern Münih’in altyapısında yetişti. Mehmet Ekici Almanya’da Bayern, Erder Bremen ve Nürnberg takımlarında oynadı.