Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son günlerde teknik direktör Fatih Terim’le ilgili ‘görevinden ayrılacak’ iddiaları ve tecrübeli çalıştırıcının ‘Derin bir yalnızlık hissediyorum’ açıklamaları üzerine GS TV’de soruları yanıtlıyor.

Toplantı öncesinde Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’in Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelerek kısa bir görüşme gerçekleştirdiği ve tecrübeli çalıştırıcının daha sonra stattan ayrıldığı öğrenildi.

Cengiz’in basın toplantısını canlı olarak aktarıyoruz… (Sayfa güncellenmektedir! Tıklayın…)

“Özellikle sosyal medyada üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Ama bizim göreve geldiğimizden beri 3 yıl oldu. Bu zaman geldiğimizde taraftar şunu unutmasın, geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Süreci yakalamaktır. Biz göreve başladığımızda kulüpte genel durum şu idi. Değerli arkadaşlar, 157 milyon Euro’ya yakın borcumuz vardı. Nitekim 147 milyon Euro olarak UEFA’ya bildirdik. Transfer yasağı vardı. Hem de öyle büyük miktarlar da değildi. Ve 25’inde devir teslim aldık, 3 iş gününde 32 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Yoksa transfer yasağı ya da borçsuzluk kağıdı alamıyorduk. Bunları hallettik çok şükür. Baskette de yasağımızı kaldırdık.”

“Yapayalnızım, tükenene kadar mücadele edeceğim”

“Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. “Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı, bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Hastalıklara direndiğim gibi bunlara da direniyorum. Yapayalnızım, bundan şikayet etmiyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Nereye kadar, tükenene kadar. Benden sonra gelecek olan yönetimlere ışık veriyorum. Yarın siz bu hataları yaparsanız, buraya başkan ve yönetim bulamazsınız. Eleştirecek kimseyi bulamazsınız. Gelmez. Her zaman şampiyon olmak zorunda değilsiniz, eğrisi doğrusuna denk gelmeyebilir. Süper Lig kolay bir lig değil arkadaşlar. Görüyorsunuz.”

“Ligin en iyi kadrosuna sahibiz”

“Hafta sonu derbi maçı var. Futbolcularımız ve hocalarımız ölümüne oynayacak. Pazar günü hak eden kazansın istiyorum. Tabii ki hak eden Galatasaray olsun. Son maçlarda haksız yenilgiler, kayıplar yaşadık. Galatasaray bana göre ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Gençlerin mücadelesi de beni çok mutlu ediyor. Hocamız da gençleri monte etti. Keşke Kerem penaltıyı kaçırmasaydı, ben kaçırsaydım. Hoca da az önce öyle söyledi. Hepsine güveniyoruz. Falcao, Muslera hepsine güveniyoruz.”

“Beceriksiz ve vasat halimiz bu”

“Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Biz 3 yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. Geldiğimizin üçüncü gününde Nagatomo’yu aldıki Ndiaye’yi sattık hocanın onayıyla. Önce satmak istemiyordu ancak sonra tepki verdi ve gönderdik. Onun menajeri kapımda nöbet tutuyordu. Oğlumu bile aramışlar. Görüyor musunuz, ne ödemişiz bonservis? 40 milyon Euro. Meydanda bunlar. Başka kulüplerde ölseniz vermezler. Ne derler biliyor musunuz? Mahremiyet. Gerçek limitler ne? Ben söylüyorum, hiçbiri söyleyemedi. Toplam 68 oyuncu göndermişiz ve 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Bir de becerikli olsaydık ne olurdu!”

“Korkmayın aday değilim”

“Bizim taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir adam. Sorguluyor adam ve biz de cevap veriyoruz. Ben de onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsan biz 100 milyon Euro kâr etmediğimiz için suçluyuz. Ama benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki, oradan sıçramalı. Yapılandırmayı sormadınız. Hepsi birbirine bağlı. Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Kimse demedi Genel Kurul niye yapmadın. Ben Euro borçları TL’ye çevirdim.”

“Göksel Gümüşdağ ile görüştüm”

“Ya transfer ya istifa. Böyle bir şey olabilir mi ya. Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışım dipsiz kara delik gibi. Ya benim futbolcularım şu anda Türkiye’nin en değerli futbolcuları. Biz Fatih hocayla her şeyi konuşuyoruz. UltrAslan’ı ben yönlendiriyormuşum. Ya ben ultrAslan’la şimdi konuştuğumuzun yüzde 1’ini konuşmadım. Ya transfer ya istifa diyor ultrAslan. Bana diyor ya bana. Benim aleyhime. Ondan sonra diyorlar ki ultrAslan açıklama yaptı, sen İrfan Can’la görüşme. Ya ben onu okudum. Bize kahve fincanı diyen adamla görüşemezsiniz demiyor mu? E ben görüştüm. Ben o sözden sonra görüştüm. Göksel bey de dürüst insan, ne görüştüysek açıklamış. Görüşemezsiniz denen açıklamanın üstüne ben görüştüm.”

“Hayaller van Persie, gerçekler tam tersi”

“Ben onlara bunu yaptırsam, niye görüşeyim Göksel Gümüşdağ ile. Göksel neyse açıklamış, bir değil birkaç defa görüştüm. İrfan için benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller van Persie, gerçekler tam tersi bizde. Aldığım cevap 38 milyon euro. Şimdi konuşmayayım, pazarlık aşamasındayız.”

“Beni gebertseniz ben bunu yapmam”

“Ben şunu rahatlıkla yaparım. Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri Mayıs sonrasına, gelecek yıla faiz farkını da ekleyerek hepsini alırım. İrfan Can’ı da diğerini de. Sonra da hadi eyvallah der giderim. Var mı bana buna engel olacak bir güç. Yok. Ama beni gebertseniz ben bunu yapmam. Galatasaray’ın geleceğini karartmam. Şahsım kurtulsun, üç tane alkış için aferin başkan Mustafa Cengiz dedirtmem. İstedikleri kadar beceriksiz desinler. Ben beceriksizim bu konuda. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla konuştuk, açıkça diyor ki, oldu oldu, olmadı bu kadroyla yine bir noktaya geliriz. Ama şunu bilin, hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.”

“Terim’in yalnızlığı bizimle ilgili değil, belki ilgili”

“Hocaya sordum neden yalnız hissediyorsun. Ya o hale geldik, sinirlendim burama geldi diyor. Yalnız hissetmesi bizle ilgili değil. Belki bizle de ilgilidir. Bazı şeyler var anlatılır. Saha kenarında çıldırıyor. Bu yaşta yağmuru yiyor, karı yiyor. Kolay değil. Kendimden biliyorum. Bu sırf parayla olacak iş değil. Hocama hak verdik açıkçası. Bazen vermiyoruz. Hayır diyoruz. İki medeni insan gibi, yönetici arkadaşlarım da oluyor oturup konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. Siz olmasanız bir saat daha otururduk.”

“Kavga için çekirdek aldılarsa Netflix izlerken kullansınlar”

“Hocamla olan bir kavgam yok. Bunu medya önünde tartışmam. Ben güzellik konuşmam. Hocam söyler, ben de söylerim. İkimiz de güney karakterine sahibiz. Lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, o da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmam, hocam da yapmaz. Hocamın kastettiği şeyler çok farklı. Bunu kendi aramızda değerlendirdik. Bir sorun yok. Eğer çekirdek aldılarsa kavga seyretmek için, o çekirdekleri Netflix mi izlerler, ne izlerler orada kullansınlar.”

“İrfan Can 13-14 milyon’dan daha değerli”

“Galatasaray mevcut kadrosuyla Türkiye’de şampiyon olur. Hocamın da, bizim de hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli çalışmalar. Değerli futbolcular bunlar. Bugün İrfan Can’ı koyduğunuzda Galatasaray’da olduğunda çok daha yüksek değerlenir. Göksel’in istediği 13-14 milyon’dan daha değerli. Ama vermezse mabud, neylesin Mahmut. Size söylüyorum, 1 milyon Euro kaynak yaratmamız gerek. Taraftar beklesin biraz. Nakit kaynak yaratmadan, uzun vadeli borçlanmayız. Bunu istemesinler benden. Bunu yaptıkları anda ben beceriksiz değil, hain olurum. Onu da asla yapmam. Asıl tehlikeli olan budur.”

“Yokluklar bazen fırsatlar yaratır”

“En koma halimde bile Galatasaray’ı düşündüm. Hastalık bu. Fakat o hale geldi ki iş, sizden fazla transfer yapınca rakibiniz sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsatlara çevirir. İki dakika sonra düşün, iki dakika sonra kaşını çat. Hocamız da yolunu buldu. Çantadan tavşan çıkarıyor, biz de fil çıkarıyoruz.

“İstifa en kolayı ama kayyum atanırsa buna dayanamam”

“Galatasaray ne oligark takımıdır, ne şirket takımıdır. Taraftar takımıdır. Bir dernektir. Taraftar şundan emin olsun. Hiç transfer yapamayabiliriz. O zaman istifa en kolay yol. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz. Ama aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa buna dayanamam. Kayyum isteyenler de oldu gerçi. Ben niye girmeyeyim seçime ya? Ben enayi miyim. Ama 2525 kişi bana oy vermiş. Namustur o. Ben buna ihanet edemem. Ama onların ricasıyla girerim, yine aynı kişi gelir mi gelmez mi bilemem. Ben seçime girer miyim onu hiç bilmiyorum.”

“Ses yok, görüntü var”

“Ben limiti yüzde 25 aşarım, 1 milyon Euro’nun değil de 4 harcarsam aştım. E aşanlar oldu. Olmadı mı? Olmadı herhalde. Biz yalan gördük, rakam falan görmedik. Soruyorum sürekli TFF’ye. Aşanlar yanımdayken soruyorum. Ses yok, görüntü var.”

“Göbek atanı başkanı da gördüm”

“Ben Galatasaray’ın hasta bir taraftarıyım. En büyük hayalim maç seyretmek. Hanım bana kızıyor maç izleyemiyorum. Deli gibi izlerdin diyor. Haftada bir deşarj oluyorum. 15 günde bir gidiyorum, locamız var. Orada oh. Stat boş olur benim locada yer bulamazsınız. Orada Fenerbahçeli de olur, Beşiktaşlı da. Niye orada gırgır şamata. Bu ya. Ben bu zevkten mahrum kaldım. Hakeme bir şey diyemiyorum. Gol atılıyor Ramses gibi oturuyorum. Gol atıyoruz tık yok, gol yiyoruz tık yok. Yanımda başkan oluyor, ayıp olur diye. Milletin karakterini öğrenmek istiyorsanız başkan olun, diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Ben Real Madrid olsun, PSG olsun büyük saygı duyarım. Adamlardan 5-6 gol yedik ayağını oynatmadı, helal olsun. Ama göbek atanı da gördüm.”

“İyi aday olursa çekilirim ama…”

“İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim açık konuşayım. Ama iyi bir aday görmezsem, çok özür dilerim diğer adaylardan. Bütün adaylar çok değerli arkadaşlar. Hepsi iyi Galatasaraylı. Ama kendimde yeterli görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Bir taraftar olarak yine mazoist karakterim, kendime eziyet etme karakterim ortaya çıkar. Ama doktor ve aileme bakarsak filmin acıklı bölümüne girmeyelim.”

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Terim ultrAslan’a kızdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın transfer edilmesini istediğini açıklamıştı.

Fatih Terim’in transferlerle ilgili sözlerinin ardından, sarı kırmızılı camianın tribün gruplarından ultrAslan bir açıklama yayınlayarak “Galatasaray camiası sayesinde bir yerlere gelmiş, rakip kulüp başkanlığına eriştiğinde Galatasaray terbiyesini koruyamamış, Galatasaray SK üyeliğinden ihraç edildikten sonra kendini Galatasaray düşmanlığına adamış bu şahısla (Göksel Gümüşdağ) hiçbir transfer görüşmesi yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu açıklamaya sinirlenerek, Yeni Malatyaspor maçından sonra “Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilân ettim. Kimsenin bilmediği bir şeyi söylemedim. Herkes yazarken sorun yok da ben söylerken mi var? Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var, Galatasaray'a emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözüm sözdür. Sözümde durmaya da devam edeceğim. O yüzden canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek en doğrusu“ açıklaması gündeme oturdu.

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