Duygular kırılmamalı

Fatih Terim, istediği oyuncuları, basın toplantısında açıkladı. Galatasaray, fazla kadro derinliğine sahip değil. Mesela bu ligde, 50. golünü atan Diagne, buna rağmen, istikrar problemi yaşayan bir futbolcu…

Falcao, futbolu bırakmak istemese de futbol, onu bırakmış. Bu, artık ortaya çıktı, sanki… Acil santrfor lazım, bu kadroya… Hem de makine tarzında… Bu sezon, ilk kez, Galatasaray formasıyla hat-trick yapan Belhanda ile yeniden yola devam edilecek mi? Bu konuda, Belhanda ile Galatasaray'ın acil olarak karar vermesi gerekiyor. Gençlerbirliği maçında, 101 pas isabeti ve müdahaleleri ile mükemmel performans sergileyen Marcao için, Avrupa'dan kapılar çalınabilir. Bu oyuncunun kafasının karışmasına yol açacak bir durum. Yine Luyindama için, takas dedikoduları var. Gerçekleşirse, B planı vardır diye tahmin ediyorum. İrfan Can, Visca, Onyekuru, Mostafa Mohamed, bu kadroya büyük güç katarlar. Bu kesin. Fakat benim düşündüğüm husus, bu oyuncuların gelmesiyle, takımı buraya kadar getirenlerin durumu…

Mauricio Pochettino'nun, çok beğendiğim bir sözü var. Futbolda, duygu ön planda olmalı. Onun kırılması, bizi başarısızlığa sürükler. Buna dikkat!