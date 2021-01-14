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Sözcü

Chedjou ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Güncellenme: 11:50, 14/01/2021
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Chedjou ile yollar ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor geçen gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sancak bugün ise sosyal medya hesabından Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

“Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Chedjou, Fransa’da Lille ve Amiens ve Türkiye’de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti.

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