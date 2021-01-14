Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli maçında iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları ise Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Halis Özkahya olacak.
Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynayacağı maçta Arda Kardeşler, Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında Alper Ulusoy ve Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinde ise Erkan Özdamar düdük çalacak.
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Cüneyt Çakır`a büyük onur
- Süper Lig’in 19’uncu haftası ve görev alacak hakemler şöyle:
- 15 Ocak Cuma
- 19:00 Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)
- 16 Ocak Cumartesi
- 13:30 İttifak Holding Konyaspor – Göztepe (Fırat Aydınus)
- 16:00 Medipol Başakşehir – Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
- 16:00 Gaziantep FK – Hes Kablo Kayserispor (Halil Umut Meler)
- 19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Trabzonspor (Erkan Özdamar)
- 17 Ocak Pazar
- 13:30 Yukatel Denizlispor – Atakaş Hatayspor (Koray Gençerler)
- 16:00 Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)
- 19:00 Beşiktaş – Galatasaray (Cüneyt Çakır)
- 18 Ocak Pazartesi
- 19:00 Kasımpaşa – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atilla Karaoğlan)
- 19:00 Fenerbahçe – MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)