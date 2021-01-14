Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en önemli maçında iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları ise Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Halis Özkahya olacak.

Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynayacağı maçta Arda Kardeşler, Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında Alper Ulusoy ve Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinde ise Erkan Özdamar düdük çalacak.

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