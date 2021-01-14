Berna Gözbaşı’dan transfer yasağı açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin” dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan kulübün transfer yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kayserispor taraftarına müjde veren Gözbaşı, “Kayserisporumuzun gerçek taraftarları, transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin. Geçmiş de temizlenecek, özlenen Kayserispor’a da kavuşulacak. Herkes üzerine düşeni yapar, kuşkumuz yok. Pozitif olalım. Bu kulüp hepimizin” dedi.