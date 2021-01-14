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Sözcü

Berna Gözbaşı’dan transfer yasağı açıklaması

Transfer yasağı haberiyle sarsılan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 18:01, 14/01/2021
Haberler Futbol
Berna Gözbaşı’dan transfer yasağı açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin” dedi.  

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan kulübün transfer yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kayserispor taraftarına müjde veren Gözbaşı, “Kayserisporumuzun gerçek taraftarları, transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin. Geçmiş de temizlenecek, özlenen Kayserispor’a da kavuşulacak. Herkes üzerine düşeni yapar, kuşkumuz yok. Pozitif olalım. Bu kulüp hepimizin” dedi.

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