Tur var umut yok

Galatasaray’ın uyuşuk ve durağan oyunu başa bela. Dün Malatya'da yaşanan büyük sıkıntının temeli burada yatıyor. Oyun temposu yoksa Galatasaray'ın kazanma şansı da yok.

Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesinde ciddi bir rotasyon beklerken, tecrübeli teknik adam as kadroya yakın bir 11'le sahaya çıktı. Gerek zeminin kötü oluşu gerekse hafta sonu oynanacak derbi yüzünden oyuncular kendilerini ekstra olarak sıkmayınca ortaya koca 90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir görüntü çıktı. Emre Akbaba'nın girdiği iki pozisyon vardı sadece. İşte bu tip maçlarda yakalanan o anlar altın değerinde ama Emre Akbaba o kadar ürkek bir halde ki neredeyse topa vurmaya korkuyor. Özgüvenini kazanmak için gol atmalı, atamadıkça da geriye gidiyor.

Umut Bulut'un uzatma anlarındaki golü, kaleci Fatih Öztürk'e olan tüm güveni sarsmıştır muhtemelen. Daha önce de hatalı goller yemişti ama Umut'un vuruşunda zirve yaptı. İmdadına penaltılar yetişti de telafi sınavını geçti.

Galatasaray adına tur gitti derken büyük bir sürpriz yaşandı. 120. dakikada Luyindama'nın golü geldi. Benim için sürpriz kısmı Galatasaray'ın bir duran toptan gol bulmasıydı. Bu konuda ligin en kötü takımlarından biri çünkü sarı-kırmızılılar. Duran topların bu tip maçlarda ve anlarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bundan sonra bir duran top golünü Galatasaray adına ne zaman görürüz çok merak ediyorum. Terim, takımını bu konuda çok ciddi anlamda geliştirmeli.

Penaltılarda gidip gelen tur, Fatih'in kurtarışıyla Galatasaray'ın oldu ama ortaya konan birçok görüntü ilerisi için umut olmadı.