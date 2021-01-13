TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Yabancı sayısı 16’ya çıkartıldı’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptıkları toplantı neticesinde 14 yabancı sayısını yalnızca ikinci yarıda geçerli olmak şartıyla 16'ya çıkardıklarını söyledi.

Daha önce kademeli olarak Süper Lig’de yabancı sayısının düşürüleceğini söyleyen Özdemir, sıkışık takvim nedeniyle 14 olan yabancı sınırının 16’ya çıkartılacağını söyledi. Kulüpler Birliği'nin TFF'den kadrodaki yabancı oyuncu sınırının arttırılması yönünde gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

“Yabancı sayısı 14’ten 16’ya, oyuncu listesi 30’dan 35’e yükseltildi”

“Kulüpler birliğinin bizden en çok istediği konuların başında bilhassa kulüplerin elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcuları satamadıkları için onlara önemli derecede yabancı para cinsinden ödemelerinden dolayı ettikleri zararları anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya başvurması durumunda da kulüplerimizin önemli derecede tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. Biz de anında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve başkan yardımcısı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Ayrıca yine kulüpler birliği üyelerimizden bilhassa bugünden sonra oynanacak maçlarda diğer konularda isteklerini bize bildirdiler. Yapabileceklerimizi kendilerine ifade ettik. Yapamayacaklarımızı da ifade ettik. Bazı konularda da bazı görüşmeler yapacağımızı yönetim kurulu üyelerimizle bu konuyu tekrar tartışarak o kararları da verebileceğimizi ifade ettik. Bunlar hepsi bir defaya mahsus olmak üzere yapılan kararlardır çünkü çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Pazar, Çarşamba, Pazar yapılan maçlar, Türkiye Kupası maçları Bazı takımlarımızın Avrupa'da oynadığı maçlar ve 16 Mayıs'ta bütün ligleri sonlandırmamızdan dolayı bugünden itibaren de çok önemli bir maç trafiğinin olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. Bunun için takımda oyuncu listelerinin 30'dan 35'e çıkması 2000 doğumlu amatör çocuklarımızı veya altyapıdaki futbolcularımızı oynatarak, liglerimizi oynatarak tamamlamak TFF'nin birinci görevidir. Bunu için gerekli kararları aldık. Bunları da düşünerek kulüplerimizin mümkün mertebe futbolcularımızı sağlıklı futbol oynatarak ligi sonlandırmak istiyoruz. Almış olduğumuz kararların hepsi sıkışık takvim ve yaşadığımız pandemi dolayısıyla almış olduğumuz kararlardır. TFF bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için elinden gelen desteği kulüplerimize yapmaya hazırdır.”

TFF ne planlıyordu?

TFF'nin daha önce açıkladığı yabancı sınırı planlamasına göre; önümüzdeki sezon yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi ve sahada en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulacaktı.

2021-22 sezonu için ise, toplam yabancı oyuncu sayısının 10'a indirilerek sahada da en fazla 7 yabancı oyuncu bulundurulmasını teklif eden TFF, son olarak 2022-23 sezonunda da bu sayının 8'e inmesi gerektiğini ve sahada da 6 yabancı oyuncu bulunmasını önermişti.

Temmuz 2020’de konuyla ilgili konuşan Özdemir, “Seneye sezon başlamadan, kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu sayısında ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar” şeklinde konuşmuştu.

Kulüplerin bu karara itiraz etmesi sonrasında ise “Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız” demişti.

İLGİLİ HABER Almanya`da gündem Mesut Özil

20 yılda 14 defa değişti

Ülke futbolunda çokça tartışmaya konu olan yabancı kuralı son 20 yılda 14 defa değişti. İlk olarak 2000'lerin başında Türkiye “artı (+)” kavramıyla tanıştı, “5+1” olarak belirlenen yabancı oyuncu kuralında, 5 oyuncu sahadayken 1 oyuncu tribünde oturuyordu. 2001 yılında 2 futbolcuyu tribüne gönderen “5+1+2” kuralı geldi, bu kural da sadece bir sezon geçerli oldu ve sonrasında 6 yabancı futbolcunun da sahada olmasına karar verildi.

Kural bir sezonda üç defa değişti

Yabancı sınırlaması açısından en kararsız dönem 2007-2008 sezonu oldu. Takımlar sezona “6+1” kuralıyla başladı ama devre arasında bu sayı “6+2” olarak değiştirildi, sezon bittiğindeyse kural “6+2+2” olarak belirlendi. TFF, yeni sezon başlamadan yaptığı değişiklikle ise 2 yabancı futbolcunun tribünde oturması kararından vazgeçip “6+2” sistemine döndü. “6+2+2” kuralı ise 2010-2011 sezonu başladığında geri geldi. Ancak kulüpler 10 yabancı futbolcu transfer etse de son eklenen artı 2'de yer alan yabancı futbolcular maç kadrosuna giremiyordu. Bu kural diğer sezon tekrar revize edilerek, yabancı transferinin sınırı kaldırıldı ama maç kadrolarında “6+2” kuralı devam etti.

İLGİLİ HABER Kulüpler Birliği`nde Ali Koç başkanlığa çok yakın

Mevcut kural nasıldı?

Son olarak, 2015 yılında değiştirilip günümüze kadar devam eden kuralla, 28 kişilik takım kadrosunda en az 14 yerli futbolcu bulunması zorunluluğu getirildi. Takımların 18 kişilik maç kadrosunda en az 7 yerli futbolcu bulundurması ve 11 kişilik maç kadrosunda 11 yabancı futbolcunun yer alabilmesinin önü açıldı.