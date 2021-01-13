Mandzukic’ten yeşil ışık

Beşiktaş’ın Mario Mandzukic transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin 6 aylığına 1 milyon Euro garanti ve maç başı 20 bin Euro'luk teklifine Hırvat forvetin menajerinin “Maç başı istemiyoruz. 6 aylığına 1.5 milyon Euro garanti para talep ediyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Bu taleple ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Ancak Mandzukic transferinin gerçekleşmesi için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Halen kadroda 18 yabancı bulunuyor. Mirin, Douglas ve Lens ile yollar ayrılacak. Hasic'in durumu ise belirsiz.

34 yaşındaki Hırvat oyuncu gelirse, hangi yabancının gideceğine Sergen Yalçın karar verecek.

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