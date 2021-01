LeBron o üçlük için 100 dolarına bahse girmiş

NBA’de dün gece Los Angeles Lakers ile Houston Rockets’in karşı karşıya geldiği mücadelede LeBron James yine ‘yok artık’ dedirtti.

Maçın ikinci çeyreğinde Lakers benchinin önündeki köşede bir pas alan James kendisini sabitleyip üçlüğü yollamadan önce takım arkadaşı Schröder’in kendisine seslendiğini duydu.

Atışı yapan ve yüzünü benche dönen LeBron’ın potaya giren topu sonrası müthiş bir çılgınlık yaşandı çünkü ortada bir iddia vardı.

Lakers’ın 117-100 galip geldiği maçın ardından o üçlüğü ve James’in yaptığı hareketin nedenini açıklayan Schröder, ‘‘Ona 100 dolarına iddiaya girdiğimizi söyledim ve o da şutu yolladı. Topu elinden çıkarıp arkasını döndü ve ‘Anlaştık’ dedi. Şut potaya girdi, bu efsanevi bir şey. Herkes çok eğlendi. Herkes bununla ilgili konuşuyor. Mükemmel bir andı’‘ dedi.

Maçı 26 sayı ile bitiren James, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan üçlüğü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

”Şutu yolladığımda iddiaya girdik. Bir iddia, karşınızdakinin gözünün içine bakana kadar resmi değildir, bu yüzden bunu yapmam gerekti ve kazandım. Steph muhtemelen ligde bunu en çok yapan kişiydi ve onun kadar iyi şut attığınız zaman, bunu istediğiniz zaman yapabilmenize imkan doğuyor. Çünkü o 10 tane atsa 9’unu potaya sokan biri”

LEBRON DID THE CURRY NO-LOOK THREE pic.twitter.com/Ctm3uHJW2q

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 13, 2021