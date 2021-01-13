Gaziantep FK’yı eleyen Konyaspor Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, karşılaşmanın 11. dakikasında Marin Anicic’in attığı golle 1-0 geriye düşerken, 40. dakikada Ömer Ali Şahiner skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Gaziantep, 90+4’te Muhammet Demir ile farkı 1’e indirdi ancak bu gol beraberlik fırsatını bulmak için yeterli olmadı ve Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat : Medaş Konya Büyükşehir

: Medaş Konya Büyükşehir Hakemler : Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

: Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok İttifak Holding Konyaspor : Eray – Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk. 60 Cikalleshi) , Daci

: Eray – Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk. 60 Cikalleshi) , Daci Gaziantep FK : Çağlar – Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Tosca, Kubilay, Olkowski, Ribeiro (Dk. 46 Muhammet), Güray (Dk. 58 Kenan), Enver (Dk. 69 Oğuz Ceylan) Morais, Furkan (Dk. 46 Maxim), Mirallas

: Çağlar – Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Tosca, Kubilay, Olkowski, Ribeiro (Dk. 46 Muhammet), Güray (Dk. 58 Kenan), Enver (Dk. 69 Oğuz Ceylan) Morais, Furkan (Dk. 46 Maxim), Mirallas Goller : Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) – Dk. 90+4 Muhammet (Gaziantep FK)

: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) – Dk. 90+4 Muhammet (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Ali, Musa, Oğuz Kağan, Eray (İttifak Holding Konyaspor) – Djilobodji, Morais (Gaziantep FK)

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