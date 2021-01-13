Cyle Larin şov Türkiye Kupası’nda devam ediyor! Beşiktaş çeyrek finalde…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta perdeyi ikinci yarıda oyuna giren Cyle Larin açtı. Son haftalardaki iyi formuyla takımına güç katan Kanadalı futbolcu, 85. dakikada Necip Uysal’ın ortasına yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Rizespor beraberlik golünü bulmakta zorlanırken, Beşiktaş farkı artırma şanslarını harcadı ve siyah beyazlılar 1-0’lık skorla çeyrek finale yükseldi. Kupanın çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat’ta, yarı final maçları ise 16-17 veya 18 Mart 2021’de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Stat : Vodafone

: Vodafone Hakemler : Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan Beşiktaş : Utku – Necip, Montero, Welinton, NSakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), NKoudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin)

: Utku – Necip, Montero, Welinton, NSakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), NKoudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin) Çaykur Rizespor : Zafer – Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, Kemal

: Zafer – Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, Kemal Gol : Dk. 85 Larin (Beşiktaş)

: Dk. 85 Larin (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş) – Doğan (Çaykur Rizespor)

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