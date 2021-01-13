Cyle Larin şov Türkiye Kupası’nda devam ediyor! Beşiktaş çeyrek finalde…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta perdeyi ikinci yarıda oyuna giren Cyle Larin açtı. Son haftalardaki iyi formuyla takımına güç katan Kanadalı futbolcu, 85. dakikada Necip Uysal’ın ortasına yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Rizespor beraberlik golünü bulmakta zorlanırken, Beşiktaş farkı artırma şanslarını harcadı ve siyah beyazlılar 1-0’lık skorla çeyrek finale yükseldi. Kupanın çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat’ta, yarı final maçları ise 16-17 veya 18 Mart 2021’de oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
- Stat: Vodafone
- Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
- Beşiktaş: Utku – Necip, Montero, Welinton, NSakala, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal (Dk. 73 Güven), Mensah (Dk. 73 Josef), NKoudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk.46 Larin)
- Çaykur Rizespor: Zafer – Onur, Emir, Selim (Dk. 89 Emir Han), Alberk, Donsah, Yasin (Dk. 43 Jovancic), Doğan (Dk. 89 Mithat), Fernando (Dk. 66 Samudio), Michalak, Kemal
- Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)
- Sarı Kartlar: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş) – Doğan (Çaykur Rizespor)
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- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 7. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Koudou rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve kale sahası önüne sert bir orta yaptı. Bu noktada bulunan Aboubakar topa müdahale etmekte geç kaldı.
- 11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michalak, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Fernando direkt kaleye gönderdi ancak Montero son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.
- 37. dakikada Çaykur Rizespor hızlı çıktı. Selim'in sağ kanattan pasında topu alan Michalak ceza sahasına girerek sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 50. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içindeki Larin'i gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda savunmanın müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
- 63. dakikada N'Koudou'nun pasında sol kanattan son çizgiye inen N'Sakala ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Mensah gelişine vurdu ancak topu yandan dışarı gönderdi.
- 65. dakikada Alberk Koç'un soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Doğan Erdoğan kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
- 80. dakikada Güven'den aldığı pasla ceza sahası önüne hareketlenen Larin direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
- 85. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Necip, arkaya aşırttı. Bu noktada bomboş pozisyondaki Larin kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
- 87. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içine çevirdi. Müsait pozisyondaki Güven'in vuruşunda kaleci Zafer topa hakim oldu.
- 87. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasına giren Güven'in şutunda kaleci Zafer'den dönen topu N'Koudou tamamladı. Selim Ay bu pozisyonda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.