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10 numara transfer Pelkas

Sezon başında PAOK’tan 1.6 milyon Euro’ya alınan 27 yaşındaki Yunan yıldız Pelkas, ‘10 numara’ pozisyonuna geçtikten sonra takımını sırtlamayı bildi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
Güncellenme: 10:20, 13/01/2021
Haberler Fenerbahçe
10 numara transfer Pelkas

Art arda 4 galibiyetle çıkışa geçen Fenerbahçe'ye katkı veren isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor. Yunan yıldız, gerçek pozisyonu olan ‘10 numara'da oynamaya başladıktan sonra performansını arttırdı. Sezon başında PAOK'tan 1 milyon 600 bin Euro'luk bonservis bedeliyle alınan 27 yaşındaki oyuncu ‘tam isabet' dedirtmeye başladı.

Pelkas'ın hücumun yanı sıra savunmada da takımına yardımcı olması dikkat çekiyor.

4 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Yunan yıldız, sarı-lacivertli takımın son 3 galibiyetine 2 gol-2 asistlik katkı sağladı. Pasları, dikine oyunu, oyunu yönlendirmesi, presi ve rakip savunmaların dengesini bozması, Pelkas'ı takımdaki diğer hücumculardan öne çıkarıyor. Toplamda 4 gol-4 asisti bulunan deneyimli futbolcu, tüm asistlerini dış saha maçlarında yaptı; attığı gollerin üçü de yine deplasmanlarda geldi.

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Fenerbahçe pelkas
Yayınlanma Tarihi:08:19,