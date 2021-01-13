10 numara transfer Pelkas

Art arda 4 galibiyetle çıkışa geçen Fenerbahçe'ye katkı veren isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor. Yunan yıldız, gerçek pozisyonu olan ‘10 numara'da oynamaya başladıktan sonra performansını arttırdı. Sezon başında PAOK'tan 1 milyon 600 bin Euro'luk bonservis bedeliyle alınan 27 yaşındaki oyuncu ‘tam isabet' dedirtmeye başladı.

Pelkas'ın hücumun yanı sıra savunmada da takımına yardımcı olması dikkat çekiyor.

4 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Yunan yıldız, sarı-lacivertli takımın son 3 galibiyetine 2 gol-2 asistlik katkı sağladı. Pasları, dikine oyunu, oyunu yönlendirmesi, presi ve rakip savunmaların dengesini bozması, Pelkas'ı takımdaki diğer hücumculardan öne çıkarıyor. Toplamda 4 gol-4 asisti bulunan deneyimli futbolcu, tüm asistlerini dış saha maçlarında yaptı; attığı gollerin üçü de yine deplasmanlarda geldi.

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