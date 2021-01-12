Zoru kolaya çevirdi

Fenerbahçe, Erzurum'da zor bir zeminde net bir skorla 3 puanı alarak İstanbul'a döndü.

Aslında maçın skoruna bakan veya sadece ikinci devreyi izleyen biri, “Güle oynaya kazanmış” diyebilir. Ancak ilk yarı özellikle ağır zeminin de etkisiyle Fenerbahçe, sahaya istediği oyununu yansıtamadı. Öyle ki Fenerbahçe'nin ilk şutu uzatma dakikalarında geldi.

Sarı-lacivertliler yine uzatmanın son anında Pelkas'ın kalitesi, Mert Hakan'ın bitiriciliğiyle zor deplasmanı kolaya çevirmenin ilk adımını attı. Bu gol soyunma odasına Fenerbahçe'yi çok rahatlatarak götürdü.

İkinci yarı Fenerbahçe, Pelkas ve Sinan'la farka giderek 3 puanı taçlandırdı. Pelkas, sezonun en iyi transferi şu ana kadar. Futbol zekası çok üst seviyede Yunan oyuncunun. Erzurum deplasmanında sahanın yıldızıydı.

Fenerbahçe, rakibine son dakikada direkten dönen top dışında net bir fırsat vermedi. Fenerbahçe kazandığı son 4 maçta sadece iki gol gördü kalesinde. Bu da sarı-lacivertlilerin takım savunmasının meyvesini alması demek.

Fenerbahçe bu sezon ikinci kez 4 maç üst üste galip geldi. Bu seriyi ilk yarının sonuna kadar devam ettirmek için de uygun fikstür var. Sarı-lacivertliler şu an liderin averajla gerisinde. Bu rüzgarla Fenerbahçe'nin ilk yarıyı lider tamamlayabileceğini düşünüyorum.