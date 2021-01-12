Yusuf Erdoğan fırtınası! Kasımpaşa’yı sırtladı…

Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da Yusuf Erdoğan bu sezon takımını sırtlıyor. Lacivert-beyazlıların topladığı 22 puanın 14’üne direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu transferde gözde isimlerin başında geliyor.

Kasımpaşa, bir haftayı bay geçtiği Süper Lig’de 17 maçta topladığı 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar rotasını üst sıralara doğru çevirirken, Yusuf Erdoğan’ın ekibe katkısı dikkat çekiyor.

TAKIMININ 14 PUANINA DİREKT KATKI SAĞLADI

Tecrübeli kanat oyuncusu, Kasımpaşa’nın Süper Lig’de oynadığı 17 karşılaşmada topladığı 22 puanın 14’üne doğrudan katkıda bulundu. Deneyimli futbolcu 4. hafta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray maçında attığı golle takımına galibiyeti getirirken, 7. haftada Trabzonspor deplasmanında 4-3’lük skorla alınan kritik 3 puanda da önemli rol oynadı. Yusuf Erdoğan, 8. hafta ise Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2’lik beraberlikte yaptığı asistle 1 puanda pay sahibi oldu. 12. haftada Yukatel Denizlispor’a karşı kazanılan 3-2’lik maçta da 1 asist yapan Erdoğan, 15. haftada 2-2’lik skorla tamamlanan Medipol Başakşehir mücadelesinde rakip ağlara 1 gol bırakırken, 18. haftada 2-1’lik skorla geçtikleri Aytemiz Alanyaspor sınavında da 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

ŞAMPİYONLARI BOŞ GEÇMEDİ

Mevkisinde ligin önemli oyuncularından Yusuf Erdoğan bu sezon 4. haftada Galatasaray, 7. haftada Trabzonspor, 15. haftada da Başakşehir ağlarını havalandırarak Süper Lig’de şampiyon olmuş 3 takımı da boş geçmedi.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Erdoğan’a Süper Lig’den Trabzonspor’un ve Galatasaray’ın ilgisi söz konusu. Bu sezon attığı 4 gol ve yaptığı 3 asistle öne çıkan Yusuf Erdoğan’a Avrupa’dan da teklifler olduğu öğrenildi.