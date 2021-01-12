Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Bilal Başaçıkoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2022’ye kadar devam eden sözleşmesini karşılıklı olarak fesh edilen Bilal için herhangi bir tazminat ödenmeyeceği açıklandı. Bordo mavili formayla 19 maça çıkan genç oyuncu sadece 1 asist yaptı.

İŞTE BİLAL İÇİN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu’nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.