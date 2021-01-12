SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Güncellenme: 18:40, 12/01/2021
Haberler Futbol
Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Bilal Başaçıkoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2022’ye kadar devam eden sözleşmesini karşılıklı olarak fesh edilen Bilal için herhangi bir tazminat ödenmeyeceği açıklandı. Bordo mavili formayla 19 maça çıkan genç oyuncu sadece 1 asist yaptı.

İŞTE BİLAL İÇİN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu’nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.

Bilal Başaçıkoğlu fesh kap sözleşme trabzonspor