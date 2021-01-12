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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (12.1.2021)

Süper Lig'de 18 hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın liderliğini sürdürdüğü haftada Fenerbahçe şampiyonluk oranlarında favori gösterildi.

Güncellenme: 14:38, 12/01/2021
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (12.1.2021)

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi olarak göstermeye devam etti.

Lider Beşiktaş ile puanını eşitleyen Fenerbahçe 2.30’a düşerken, siyah-beyazlıların oranı 2.70’e yükseldi.

18. HAFTANIN ARDINDAN ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 2.30

Beşiktaş: 2.70

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 22.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 35.00

Başakşehir: 60.00

17. HAFTANIN ARDINDAN ORANLAR ŞÖYLEYDİ;

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Başakşehir: 75.00

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Yayınlanma Tarihi:14:29,