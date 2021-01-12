Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (12.1.2021)

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi olarak göstermeye devam etti.
Lider Beşiktaş ile puanını eşitleyen Fenerbahçe 2.30’a düşerken, siyah-beyazlıların oranı 2.70’e yükseldi.
Fenerbahçe: 2.30
Beşiktaş: 2.70
Galatasaray: 3.60
Alanyaspor: 22.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 35.00
Başakşehir: 60.00
Fenerbahçe: 2.45
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 3.60
Alanyaspor: 18.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00
Başakşehir: 75.00